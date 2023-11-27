Розовые очки: психолог раскрыла, сколько лет на самом деле живет любовь

Многие люди уверены, что любовь живет всего три года, ведь, по оценкам экспертов, именно через этот отрезок времени пары начинают ссориться, романтика пропадает, а недовольство выходит на передний план.

Почему именно три года считается кризисным моментом в отношениях, а также правда ли, что у любви такой короткий срок годности, нам рассказала психолог и бизнес-тренер Алина Малинина.



По ее словам, этот стереотип о трех годах связан с нашумевшим бестселлером, и многие поверили, что это действительно так.

«Однако как показывает практика, многие пары действительно испытывают кризис на третьем году отношений. Но это вовсе не обязательно означает, что любовь умирает и пары обязательно разводятся», — рассказала Малинина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Когда люди встречаются и у них появляется взаимная симпатия, в организме включаются биохимические механизмы — начинает вырабатываться «гормон счастья» дофамин.

«Это период еще называется периодом «розовых очков». Когда мы чувствуем любовь, заботу — это погружает нас в приятное, расслабленное, эйфоричное состояние удовольствия и счастья, ведь добавляется еще и гормон окситоцин», — добавила Малинина.

Психолог уверена, что следующий этап — разлад в отношениях — наступает именно из-за перенасыщения этими гормонами.

«В какой-то момент человек начинает понимать, что он полностью себя идентифицировал со вторым человеком. Он хочет отстроиться от своего партнера и начать жить свою жизнь, решать и свои собственные задачи и вопросы, а не только совместные. Особенно, если это здоровые и зрелые люди», — пояснила Малинина.

Это время называют периодом влюбленности и часто путают с истинной любовью, продолжила эксперт.

«Любовь — это уже другое чувство. Оно глубокое, зрелое и осознанное. Когда мужчина и женщина смотрят друг на друга не только как на объекты вожделения. Они готовы строить совместные планы на жизнь, решать проблемы и задачи вместе, двигаться вместе к общим целям. И эта история уже 5-10 лет совместных отношений, потому что должно пройти определенное время, а партнеры должны пройти через разные этапы кризиса», — подчеркнула Малинина.

Психологи объясняют этот кризис тем, что на начальном этапе отношений влюбленные склонны идеализировать друг друга и свои отношения, отметила психолог.

«Они видят только положительные стороны партнера и не замечают его недостатков. Однако со временем эта розовая пелена начинает рассеиваться, и влюбленные начинают замечать недостатки друг друга. Это может привести к разочарованию и кризису доверия», — заключила собеседница издания.

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