РПЦ допустила отпевание ставших жертвами «групп смерти» детей

В Русской православной церкви (РПЦ) приняли решение скорректировать подходы к рассмотрению просьб мирян об отпевании совершивших самоубийство детей и подростков, говорится на сайте Московского патриархата.

Как отметили в РПЦ, речь идет об малолетних адептах «групп смерти», которые, вступив в данные интернет-сообщества, впоследствии наложили на себя руки.

Напомним, согласно православным канонам, самоубийство является смертным грехом. Решивших по своей воле расстаться с жизнью не отпевают в церкви, а в некоторых случаях хоронят на кладбище отдельно от остальных.

«Вопрос о возможности совершения отпевания и дальнейшего церковного поминовения ребенка (подростка), совершившего самоубийство, рассматривается епархиальным архиереем или уполномоченной им для рассмотрения подобных вопросов епархиальной комиссией, порядок работы которой определяется епархиальным архиереем», — сообщили в РПЦ.

Там добавили, если сознательное самоубийство было совершено «в состоянии психического расстройства», то тут возможно определенное церковное снисхождение.

Ранее мы писали, что жители Перми возмутились, почему мэр не ответил на критику со стороны школьника.