РПЦ отмечает 1 сентября Новый год

Русская православная церковь (РПЦ) отмечает праздник Новолетия, который считается церковным Новым годом. Этот праздник посвящен наступлению нового года от сотворения мира и имеет глубокие исторические корни в русской традиции.

До 1699 года Новый год в Русском государстве действительно праздновали 1 сентября. В 1492 году царь Иван III перенес празднование на эту дату, чтобы совместить его с завершением сельскохозяйственных работ и временем внесения налогов.

Кардинальные изменения произошли при Петре Великом, который в 1699 году ввел европейское летоисчисление. С этого момента 1 января 7208 года от сотворения мира стало считаться 1 января 1700 года от Рождества Христова. Так Россия перешла на привычное сегодня исчисление времени.

В народном календаре 1 сентября называют Фекла Свекольница, поскольку в этот день традиционно начиналась уборка урожая свеклы. С этим днем связано множество народных примет и запретов.

Считается, что, если птицы летят высоко — осень будет хорошей, а если низко — дождливой. В этот день запрещалось отдыхать от работ в саду и огороде, напротив, рекомендовалось провести генеральную уборку дома.

