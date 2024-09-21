В РПЦ призвали исключить теорию Дарвина из школьных учебников

Теорию английского натуралиста Чарльза Дарвина о происхождении человека нужно исключить из школьной программы.

С данной инициативой выступил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передает РИА Новости.

Свою позицию он аргументировал тем, что теория эволюции «безнравственна», так как согласно ей у вселенной нет Создателя. Кроме того, теория Дарвина не дает ответа на вопрос о происхождении жизни на Земле, пояснил Лукьянов.

Эволюционная теория уже не раз подвергалась критике со стороны известных ученых. Так, ее критиковал Эрнст Чейн, лауреат Нобелевской премии, заявляя, что положения теории противоречат современным научным исследованиям, заключил Лукьянов.

Ранее Патриарх Кирилл предупредил об опасности развития ИИ при потере веры.