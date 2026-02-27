РПЦ рекомендовала православным посетить храм в Пасху

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обратился к православным верующим с рекомендациями в преддверии Пасхи.

В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что этот праздник является главным событием года для христиан, и напомнил о важности посещения храма для участия в торжественном пасхальном богослужении.

«Я могу сказать то, что следует сделать по возможности: посетить храм. И оказаться рядом с теми, кто не может его посетить. С теми, кто, может быть, в больнице находится, там еще где-то», — сказал Легойда.

Особое внимание представитель РПЦ уделил заботе о ближних: он призвал верующих не забывать о тех, кто по тем или иным причинам не может присутствовать на службе — например, о людях, находящихся в больницах или других местах, где нет возможности посетить храм. Помощь и внимание к таким людям — важная часть христианского долга.

Кроме того, представитель РПЦ разъяснил вопрос о традиции посещения кладбищ в день Пасхи. По его словам, это распространенная в народе традиция не соответствует церковным канонам.

Пасха, отметил Легойда, это день великой радости и торжества жизни, который верующие должны проводить в храме за совместной молитвой, а не на кладбище. Для поминовения усопших существуют специальные дни, в частности Радоница.

