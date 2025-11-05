РПЦ запустила мобильное приложение «Помощь бездомным людям».
Русская православная церковь (РПЦ) представила новый цифровой сервис для поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках развития социальной деятельности запущено мобильное приложение «Помощь бездомным людям», агрегирующее контакты профильных организаций во всех регионах России.
О новом проекте сообщил председатель Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».
«У нас создано приложение для мобильных телефонов — «Помощь бездомным людям», (православный приют для бездомных. – прим.ред.) «Теплый прием» запустил. Оно есть в основных магазинах, или можно скачать его на сайте «Помоги бездомному РФ»», — отметил Потокин.
По словам представителя Церкви, платформа отображает адреса и контакты не только христианских, но и проверенных государственных и общественных организаций, готовых оказать помощь.
«Вы можете их увидеть на карте и обратиться в любую, которая первой ответит, чтобы помочь. В приложении работает геолокация», — подчеркнул Потокин.
Он также добавил, что помощь бездомным традиционно оказывается в православных храмах по всей стране, где нуждающихся кормят, обеспечивают теплой одеждой и бельем.
