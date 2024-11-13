RT Arabic и Дептранс Москвы создали совместный проект для арабских туристов

Канал RT Arabic и Департамент транспорта Москвы запустили новый совместный проект «Гид по России», который пригодится туристам, в том числе и из арабских стран.

Многие арабские страны остаются дружественными по отношению к России, работая над туристическими проектами и сотрудничеством. Решили помочь в этом вопросе и инициативным проектом. Как отмечает RT, посещающим Москву арабским туристам станет легче благодаря «Гиду по России»: в столице развесили баннеры с приветственными надписями на русском и арабском языках, которые ведут на новости Московского транспорта.

«Мы стремимся повышать привлекательность столицы для зарубежных путешественников», — сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В рамках проекта для туристов снимают множество познавательных сюжетов, которые помогут проникнуться жизнью и культурой России. В том числе широко освещают московскую транспортную экосистему.

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