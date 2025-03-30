Специалисты по разминированию из Вооружённых сил Российской Федерации успешно применяют самодельные мины против передовых американских танков Abrams. Стоимость одной такой мины составляет всего 200 рублей.

По словам начальника инженерно-саперной лаборатории с позывным «Раф», российские военные могут легко изготовить партию таких боеприпасов всего за несколько часов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.

Сообщается, что танки Leopard, известные своей хваленой надежной защитой, не могут устоять перед этими российскими снарядами.

«Эта мина действительно очень дешевая для производства — буквально 200 рублей. Мы можем за три часа изготовить целую партию таких мин», — отметил начальник инженерно-саперной лаборатории.

Итак, по информации телеканала, российские военные готовы отдать 200 рублей за уничтожение техники, стоимость которой исчисляется миллионами долларов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ завладели новейшими снарядами немецкого танка Leopard.