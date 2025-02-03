ВС РФ завладели новейшими снарядами танка Leopard

Российские военные захватили самый новый снаряд DM63A, который составляет боевой комплект танка Leopard 2A6 на СВО. Об этом сообщили в телеграм-канале «Военный осведомитель».

Информационный канал опубликовал изображения боевых припасов, которые на сегодняшний день остаются самыми актуальными бронебойными оперенными подкалиберными снарядами, произведенными на Западе и используемыми на специальной военной операции.

На изображении также можно увидеть американский картечный снаряд M1028. Данный вид оружия поражает людей и небронированную технику при помощи пучка из 1150 вольфрамовых шариков.

Снаряд DM63A1 имеет сердечник из вольфрама и может поржать бронированную технику на дистанции до четырех километров. Предназначается для танков с гладкоствольными пушками длиной от 5,2 до 6,6 метра.

Ранее сообщалось о том, что при выполнении боевого вылета погиб 24-летний украинский летчик-истребитель, приписанный к 831-й Миргородской бригаде тактической авиации ВСУ.