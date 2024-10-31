RT: Дипломаты уведомляли туристов о массовых рейдах на Шри-Ланке

В ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» отметили в беседе с RT , что предупреждали российских туристов про миграционные рейды на Шри-Ланке.

Массовые проверки документов проводятся в соответствии с правилами Шри-Ланки. Россиянам советовали ответственно подходить к визовому вопросу: вовремя продлевать документы, обращаться к дипломатам при проблемах, делать визаран и находить другие способы. На острове стабильно работают миграционные офисы.

«Даже в случае возникновения каких-либо сложностей у отдыхающих они всегда могут обратиться за помощью к туроператору. Напоминаем, что с 1 октября 2024 года граждане РФ могут оформить визу по прибытии сроком на 30 дней бесплатно. Кроме того, для въезда на Шри-Ланку россияне могут получить электронную визу (E-Visa) до прибытия в страну», — заключили в организации.

Напомним, обозреватель Daily Mirror публиковал историю россиян на Шри-Ланке. По его данным, в районе Канди задержали семейную пару за нарушение иммиграционного законодательства: год она жила без визы. Граждан РФ собираются депортировать.

Ранее сообщалось, что российских туристов предостерегли от поездок на Шри-Ланку.