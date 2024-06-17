В Москве начался суд по обращению иностранного имущества Ходорковского в доход России

Недвижимость экс-олигарха Михаила Ходорковского*, расположенное в Лондоне, может стать объектом судебного иска в РФ. Общую сумму его имущества оценивают как минимум в 126 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает RT в собственном расследовании.

Жилая и коммерческая недвижимость Ходорковского стоит не менее 126,6 млн фунтов стерлингов. При этом через траст Saffery Champness можно посчитать еще свыше 20 объектов разного назначения, стоимостью как минимум 12,6 млн фунтов.

Наличие такого имущества в Лондоне учли при юридических разбирательствах. В РФ начался судебный процесс о причинении финансового ущерба бюджету страны в результате мошеннических действий. Международные суда еще могут воздействовать на недвижимость беглого бизнесмена, включая и использование некоторых механизмов для ареста его имущества.

В российский бюджет Ходорковский должен вернуть 17 млрд рублей. Имущество Платона Лебедева и Ходорковского* частично уже было возвращено в доход бюджета, но лишь на сумму 10 млрд рублей.

Заслуженный юрист РФ и бывший работник МВД Иван Соловьев отметил, что российские представители могут ходатайствовать об аресте имущества Ходорковского даже за границей. Если дело выгорит, то политический деятель может потерять миллиарды.

Ранее сообщалось, что Ходорковский вступил на тропу войны с известной представительницей российской оппозиции.

*Лицо, признанное иностранным агентом на территории РФ по решению Минюста