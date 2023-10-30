RT: Израиль разбомбил все пекарни, детям из Газы приходится стоять в очереди за хлебом по три-четыре дня

Отмечается, что там царит хаос, а местное население на грани тотального голода. Напомним, что ранее по приказу главы Минобороны Израиля Йоава Галанта анклав был полностью заблокирован на предмет доставки еды и топлива.

Все это приведо к тому, что в очереди за хлебом приходится стоять по 3—4 дня минимум. Как рассказали маленькие палестинцы, пекарни в секторе Газа, те, что уцелели после постоянных израильских бомбежек, работают практически на пределе своих возможностей.

«Хлеба нигде не найти, а мы хотим есть. У нас в семье 20 человек, которых нужно кормить, в очереди за хлебом приходится стоять 3—4 дня», — сказал в эфире RT местный мальчик.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».