RT: Лидера «Левого фронта» доставили в ИВС

Сергея Удальцова подозревают в оправдании терроризма. Адвокат Виолетта Волкова подтвердила RT , что недавно координатора «Левого фронта» доставили в изолятор временного содержания.

Лидер леворадикальной организации опубликовал ряд постов в соцсетях, которые противоречат политики и законодательству России. В частности в материалах в Сети Удальцова нашли контент, оправдывающий терроризм. В связи с этим к нему нагрянули с обысками, забрав технику. Вскоре оппозиционера увезли на допрос.

Адвокат подозреваемого Виолетта Волкова отметила, что сейчас ее подзащитный находится в ИВС. Судьба Удальцова будет решена в Басманном суде: его могут арестовать.

Напомним, что Удальцов уже отбывал срок по обвинению в организации массовых протестов в 2012 году. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Он вышел на свободу в 2017 году, отсидев полный срок.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Удальцова.