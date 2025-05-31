RT раскрыло подробности дела о торговле младенцами в Приморье

Руководители трех частных медицинских учреждений в Приморском крае стали фигурантами расследования о торговле младенцами, передает телеканал RT , ссылаясь на информацию от источников в местных правоохранительных органах.

В настоящее время в деле о торговле детьми фигурируют восемь медицинских работников.

«Среди медработников, подозреваемых в продаже младенцев в Приморье, три главврача частных клиник», — передает RT.

По мнению сотрудников следственных органов, в период с 2018 по 2020 год преступники фальсифицировали информацию о бесплодии пациентов и их генетических родителей, после чего незаконно оформляли медицинские документы. В правоохранительных органах сообщили, что врачи применяли вспомогательные репродуктивные технологии, выдавая их за лечение бесплодия, и занимались культивированием эмбрионов.

Преступники получили более 53 млн рублей, продав аж 13 детей за рубеж.

В отношении обвиняемых будет проведено разбирательство в суде Фрунзенского района города Владивостока. В случае признания их виновными, им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мать бросила в подъезде свою годовалую дочь. 20-летняя женщина оставила ребенка в коляске, где ее потом нашли жители одного из многоквартирных домов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.