RT спустя два года согласовал важнейший контракт с Оманом

RT Arabic расширяется и налаживает все больше связей в странах Ближнего Востока, где последнее время неспокойно. Как рассказала главред RT, с оманским ведомством согласовывали документ два года.

Теперь же по договоренности стороны смогут оперативно обмениться информацией и видеоматериалами. Это значит, что количество документальных фильмов увеличится, а корреспонденты RT станут выходить в прямой эфир на ТВ в Омане. Им организуют обучение.

Напомним, что с недавнего времени между Оманов и России теперь действует безвизовый режим.

Ранее сообщалось, что Белый дом анонсировал майские поездки Трампа в страны Ближнего Востока.