Испанские СМИ удалили новость о гибели российского пилота, угнавшего вертолет для ВСУ

Испанский независимый новостной портал Eureka News удалил новость о смерти пилота Максима Кузьминова, который угнал российский вертолет летом 2023 года.

Такое положение вещей вызвало вопросы и породило массу слухов в социальных сетях. Ранее портал сообщал о том, что тело пилота было обнаружено испанской полицией в городе Вильяхойоса провинции Аликанте. Соответствующая новость была опубликована на странице портала в одной из зарубежных социальных сетей. Кроме того, разведка Украины также подтвердила гибель Кузьминова.

Информация о его смерти впервые появилась в социальных сетях с ссылкой на испанские СМИ. По данным изданий, тело было обнаружено у гаража и имело множество пулевых ранений.

Некоторые пользователи соцсетей высказали предположение, что удалить новость могли из-за давления со стороны каких-то внешних сил, желающих скрыть подробности этого инцидента.

Ранее мы писали о том, что с начала года в вооруженные силы России вступило больше 53 тысяч человек.