Жители Европы и Грузии стали гораздо меньше поддерживать украинских беженцев, российских релокантов и ВСУ. В несколько раз упал объем пожертвований профильным фондам, сообщает RT в собственном расследовании.

Грузин и европейцев стали больше волновать свои внутренние проблемы в стране, нежели Украина, ее армия и беженцы. Аналогично поддержка снизилась и в отношении российских релокантов. Об этом стало известно после изучения финотчетов и криптокошельков как минимум шести организаций, помогающим противникам СВО, антивоенным активистам и Украине. Все они расположены в ЕС или Грузии.

Суммы упали серьезно: с нескольких десятков тысяч долларов за квартал до $3—5 тысяч. Тема украинского кризиса вызывает раздражение в политических кругах и даже у обычных граждан, озабоченных своими проблемами. Напряжение вызывает и рьяное желание Зеленского продвинуть свой так называемый «план победы» на Западе.

Объясняют падение финансовой поддержки также тем, что нет тех же спонсоров, что были в 2022 и 2023 годах. Основным, например, был основатель НК «ЮКОС» Михаил Ходорковский* и сооснователь Леонид Невзлин*. Получали финансирование такие проекты как, «Шелтер 207/3», выступающий против СВО.

Падение интереса к украинскому кризису началось задолго до 2024-го. Это признала основатель Volunteers Tbilisi («Волонтеры Тбилиси») Мария Белкина в одном из интервью в августе. Это видно и по сборам: они упали в два-три раза.

«Наш первый фандрайзинг закончился, когда на счету было $25 тысяч. Сейчас конверсия срочных сборов примерно в четыре раза ниже, чем три месяца назад», — отметила девушка.

Грузинские организации, помогающие украинцам и российским релокантами стали тщательнее сортировать заявки и даже отказывать в предоставлении помощи. Все из-за той же нехватки средств, ведь раньше волонтеры могли выделять медикаменты, помогать с поиском жилья, находить психологов и прочее. Меньше стало и человеческих ресурсов.

В Европе ситуация не лучше. За два года граждане устали помогать украинцам, ведь это стало идти вразрез с их интересами. Особенно стал страдать бизнес, а это для стран критичный момент.

«Мы невооруженным взглядом видим буквально ненависть поляков к украинцам. Такое же отношение нарастает в Германии. Все больше мнений, что необходимо украинских беженцев (в том числе из Крыма) возвращать в ряды ВСУ, чтобы они сидели в окопах, а не получали выплаты из немецкого бюджета», — отметил председатель Крымской национальной миссии Заур Смирнов.

Полагают, что в дальнейшем поддержка фондов и волонтерских организаций станет еще меньше.

Ранее сообщалось, что Евросоюз приостановил контакты с грузинскими властями.

*Юрлица и организации, признанные иностранными агентами в РФ