RT: в колонии Нижегородской области пресекли попытку массового побега заключенных

В колонии в Нижегородской области опровергли информацию о теракте. Источник заявил RT , что там предпринималась попытка побега, но ее удалось остановить.

В нижегородской колонии не происходило теракта и не предпринимались такие попытки: информация, распространившаяся в Сети не соответствует действительности. Однако источник подчеркнул, что в действительности места заключения пытались покинуть заключенные, причем массово. Их попытку пресекли.

Напомним, в августе в ИК-19 под Волгоградом освободили заложников и ликвидировали четверых захватчиков. Некоторые заключенные пытались помочь надзирателям, за что во ФСИН их предложили отметить и поощрить.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео с рассказом единственного выжившего при штурме ИК-11 бойца ВСУ.