Медведев пригрозил «напыщенным англосаксонским недоноскам» скорым ядерным ударом по Киеву

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем аккаунте в соцсетях пост, в котором предупредил украинские власти и, в особенности, их западных кураторов, если муссируемая в СМИ все последнее время информация о якобы скором разрешении ВСУ бить американскими и британскими дальнобойными ракетами вглубь России станет реальностью, то в эту самую реальность превратится страх Запада перед возможным ядерным ударом со стороны РФ.

В своем рассуждении Медведев, как обычно, не стал миндальничать и, не стесняясь в выражениях, назвал западных союзников Украины «напыщенными англосаксонскими недоносками».

«Напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец <…>. И вот тогда все. Гигантское серое расплавленное пятно на месте мати городом русскымъ. Holy shit! It’s impossible, but it happened…», — написал политик.

К слову, Киев находится всего в 400 км от российской границы в Брянской области и в 7 тысячах километрах от территории США.

Напомним, в середине уходящей недели президент России Владимир Путин заявил, что использование ВСУ дальнобойного высокоточного западного оружия большей дальности невозможно без участия военных НАТО. Кроме того, он сообщил, что для нанесения подобных ударов нужна информация со спутников, однако у киевского режима нет к ним доступа.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, он будет настаивать на отказе разрешить ВСУ бить дальнобойным оружием по РФ.