RTVI: в 82 года скончался создатель вакцины от коронавируса Борис Народицкий
Фото: [Photo by form PxHere]
11 января стало известно о смерти одного из создателей вакцины от коронавируса «Спутник-V» Бориса Народинского. О смерти ученого изданию RTVI рассказал его коллега и друг Анатолий Альтштейн.
Как сообщает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, ведущий создатель вакцины против коронавируса ушел из жизни в возрасте 82 лет. Ученый не уточнил причину смерти своего друга. По предварительной информации, смерть носит естественный характер.
Борис Народицкий с 80-х годов занимался изучением аденовируса человека, что позволило ему и его коллегам сначала создать вакцину против Эболы, а затем, используя полученный тогда опыт, разработать «Спутник-V» на основе аденовирусного вектора. Народицкий был одним из первых ученых, кто занялся изучением вектора и смог развить и применить технологию в России.
В начале декабря минздрав согласовал новую версию вакцины «Спутник Лайт». Компонент обновили с учетом эволюции вируса. К концу 2023 года препарат поступил в регионы России.