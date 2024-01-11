RTVI: в 82 года скончался создатель вакцины от коронавируса Борис Народицкий

11 января стало известно о смерти одного из создателей вакцины от коронавируса «Спутник-V» Бориса Народинского. О смерти ученого изданию RTVI рассказал его коллега и друг Анатолий Альтштейн.

Как сообщает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, ведущий создатель вакцины против коронавируса ушел из жизни в возрасте 82 лет. Ученый не уточнил причину смерти своего друга. По предварительной информации, смерть носит естественный характер.

Борис Народицкий с 80-х годов занимался изучением аденовируса человека, что позволило ему и его коллегам сначала создать вакцину против Эболы, а затем, используя полученный тогда опыт, разработать «Спутник-V» на основе аденовирусного вектора. Народицкий был одним из первых ученых, кто занялся изучением вектора и смог развить и применить технологию в России.

В начале декабря минздрав согласовал новую версию вакцины «Спутник Лайт». Компонент обновили с учетом эволюции вируса. К концу 2023 года препарат поступил в регионы России.