«Рты позакрывали все»: украинских школьников в рамках минуты молчания поставили на колени

В одной из школ Украины во время минуты молчания ученики были вынуждены встать на колени, что вызвало у них смешанные чувства. Преподаватель повысила голос, что больше напоминало давление, а не проявление уважения к памяти. Об этом передает телеграм-канал «Украина.ру».

Как пишет издание, каждый день в 9 часов утра по всей Украине проводится общенациональная минута молчания, чтобы почтить память соотечественников, погибших в ходе вооруженного «конфликта». Эту традицию утвердил президент Украины Владимир Зеленский своим указом.

«Показушное уважение — на Украине решили ввести обязательные минуты молчания. Судя по реакции детей и истеричному крику пропагандиста учительницы, они пиетета к этой идее не питают», — приводится в публикации «Украина.ру».

