Рубальская купила машину, а Фадеев не получил ни рубля: как звезды теряют миллионы на авторских правах

В российском шоу-бизнесе разгораются нешуточные страсти вокруг авторских прав. Пока Лариса Рубальская хвастается покупкой автомобиля на деньги от продажи своих песен, Максим Фадеев пытается вернуть миллионы, которые почти 30 лет уходили мимо него. Продюсер певицы Линды уже под домашним арестом — следствие считает, что подписи композитора на договорах подделали. А дочь основателя группы «Комбинация» требует признать права отца на 16 хитов. Разбираем главные музыкальные скандалы последнего времени.

Продать и забыть: стратегия Рубальской

Лариса Рубальская не скрывает: ее авторские права на тексты песен выкуплены частной компанией на пять лет. В обмен на крупную сумму сразу поэтесса пять лет не получает никаких отчислений. Но она не жалеет: на вырученные деньги купила хорошую машину. Контракт истекает в 2027 году, и тогда придется выбирать — снова продать права на срок и получить единовременную выплату (например, на ремонт) или вернуться к ежемесячным, но непредсказуемым поступлениям.

Это одна из моделей. Другая — вечные суды.

«Комбинация»: битва за 16 хитов

На июнь назначено очередное заседание по иску дочери и наследницы основателя группы «Комбинация» Александра Шишинина. Она требует признать за отцом права на 16 песен коллектива. Эксперты подсчитали: если следить за «эксплуатацией» хитов, авторы или их наследники могут получать ежемесячно от 40 до 100 тысяч рублей — в зависимости от того, как часто песни звучат в эфирах, шоу и на радио.

Кадышева спела чужое: РАО взыскало 40 тысяч

Российское авторское общество (РАО) периодически подает в суды на тех, кто использует чужие произведения без разрешения. Недавний пример: Арбитражный суд Москвы взыскал 40 тысяч рублей с ООО «Золотое кольцо». Причина — Надежда Кадышева исполнила на большом концерте песню, права на которую принадлежат другому человеку. Деньги направят наследнице автора композиции. РАО, кстати, сначала пытается договориться мирно, но если ответчик игнорирует претензии — дело идет в суд.

Адвокат: «Авторам навязывают невыгодные условия»

Адвокат Валерий Панасюк объяснил KP.RU, в чем главная проблема. По словам юриста, лицо, которому автор передает права, становится его представителем. Договор может быть срочным или бессрочным. Но на практике авторам часто навязывают условия, при которых реальных выплат почти нет. Посредник отчитывается, что несет расходы, а проверить эти отчеты невозможно.

«Самому автору невыгодно заниматься поиском мест, где происходит реализация его прав. Поэтому он обращается к таким лицам, которые потом недобросовестно себя ведут и забирают отчисления себе», — резюмирует Панасюк.

Дело Фадеева и Линды: фальшивые подписи и домашний арест

Самая громкая история — вокруг певицы Линды (Светланы Гейман) и ее продюсера Михаила Кувшинова. В феврале 2026 года возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кувшинова отправили под домашний арест.

Суть обвинения: с 2009 года по июль 2024-го продюсер и неустановленные лица сфальсифицировали подписи Максима Фадеева на договорах о передаче авторских прав на музыку, которую композитор написал для Линды почти 30 лет назад. Экспертиза подтвердила: подделка.

В итоге Фадеев десятилетиями не получал отчислений за собственные произведения. Материальный ущерб по уголовному делу превышает 1 миллион рублей.

Сам композитор сожалеет, что ситуацию не удалось решить мирно: «Речь идет не о запретах и не о публичной войне. А о защите моих авторских прав». Кувшинов вину не признает.

Сама Линда в этой истории — свидетель. Она заявила, что все концерты проходят по графику, а их число даже выросло — скандал, как известно, лучший пиар. Концертного директора певица уже сменила.

