Рухнула популярность президента США среди американцев арабского происхождения

По сравнению с предыдущим электоральным сезоном поддержка действующего президента США среди американцев с арабскими корнями снизилась в три раза из-за мнения, которого глава страны придерживается по поводу палестино-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на исследования Арабо-американского института.

Всего были опрошены 900 человек, живущие в четырех штатах, признанных организаторами исследования «ключевыми». Речь о Флориде, Мичигане, Пенсильвании и Виргинии. На перечисленных территориях Байден получил менее 20% арабо-американских голосов, а в 2020 году их было практически 60%. В пересчете на цифры, Байден «потерял» 177 тысяч человек. Что касается Дональда Трампа, то по данным проведенного исследования, за него готовы отдать свой голос около трети названной категории избирателей.

Главной причиной провала Байдена, популярность которого упала с 59% до 18%, социологи видят в позиции, которую президент занимает в палестино-израильском противостоянии. По данным института, число арабо-американцев достигает 3,7 миллиона человек при общей численности населения США в 342 миллиона.

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