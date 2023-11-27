Рухнувшие из-за урагана на пути деревья перекрыли железнодорожное сообщение в Сочи

Как проинформировала в соцсетях пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края, в настоящее время движение пассажирских поездов в Сочи и поселки курортного города осуществляется с внушительной задержкой.

Отмечается, что причиной тому стало падение из-за шторма деревьев на контактную линию. К местам уже отправлены сразу несколько ремонтно-восстановительных бригад РЖД.

Ранее сообщалось, что в Адлере на автобусную остановку упало дерево в момент, когда там ожидали общественного транспорта люди. Металлическую конструкцию буквально расплющило от удара . По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Напомним, из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров больше 40 тысяч человек оказались без света. Восстановительные работы планируется начать не раньше полуночи, когда ветер ослабнет. Понедельник, 27 ноября, объявлен в Крыму выходным днем.