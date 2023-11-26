В Адлере пальма рухнула на автобусную остановку с людьми

Инцидент произошел в момент, когда несколько жителей курортного города ожидали приезда общественного транспорта. Видео появилось в сети.

Стоящее неподалеку дерево не выдержало шквалистых порывов ветра и упало на остановку. Только по какой-то счастливой случайности сочинцы успели выскочить из павильона и тем самым спасли себе жизнь.

В воскресенье на Сочи и окрестности обрушился сильный ураган. Есть повреждения домов и автомобилей. Сочинский аэропорт на несколько часов был вынужден прервать прием и отправку рейсов.

Ранее сообщалось, что из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров больше 40 тысяч человек оказались без света. Восстановительные работы планируется начать не раньше полуночи, когда ветер ослабнет. Понедельник, 27 ноября, объявлен в Крыму выходным днем.