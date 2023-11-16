Рухнувший в Москве лифт придавил мужчину в жилом доме

Как передает телеканал РЕН, ЧП произошло вечером в среду, 15 ноября, на юге Москвы. Сообщается, что в жилом доме внезапно оборвался лифт, пострадал работавший лифтером мужчина.

Отмечается, что при падении лифт придавил работавшего в лифтовой шахте человека. На место пришлось взывать спасателей МЧС.

«Чтобы извлечь мужчину, спасателям пришлось болгаркой распиливать дверь лифта», - передает телеканал.

Мужчина остался жив, однако получил ряд серьезных травм и был экстренно госпитализирован. В настоящее время правоохранители выясняют все подробности произошедшего.

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