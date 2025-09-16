Руины станут искусством: в Подмосковье старинная усадьба станет бутик-отелем

В Коломне началась реставрация усадьбы XVIII века, расположенной в доме № 5 в Водовозном переулке. После завершения работ в здании-памятнике откроют первый в городе бутик-отель, передает издание REGIONS.

Двухэтажная кирпичная усадьба, являющаяся объектом культурного наследия, пройдет комплексную научную реставрацию. Специалисты архитектурного бюро, основываясь на архивных данных, воссоздадут первоначальный барочный облик здания, который был частично утрачен за время трех масштабных перестроек в XVIII, XIX и XX веках.

Проект предусматривает зонирование: в исторической части гости смогут увидеть аутентичные стены и своды, а в новой пристройке разместятся номера с современными интерьерами. Ключевым архитектурным элементом внутреннего пространства станет законсервированная и застекленная стена-руина, которая превратится в арт-объект.

«Основная задача проекта — восстановить исторический облик здания, основываясь на архивных данных, собранных местными реставраторами. В новой части будут расположены современные интерьеры, а в исторической — восстановленные стены и своды», — сообщили в архитектурном бюро, специализирующимся на работе с историческим фондом в России.

Сдача объекта и открытие бутик-отеля запланированы на март 2027 года. Все работы ведутся под контролем Главного управления культурного наследия Московской области. Этот проект не только сохранит памятник, но и создаст новые точки притяжения для туристов, повысив гостиничный потенциал одного из ключевых городов Золотого кольца.

