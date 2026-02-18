Рукавица-пророк Подмосковья: одно чудо на дереве помогло указать путь в монастырь

На склоне Мясиной горы во время снежного бурана возник неожиданный путевой знак. Чья-то забытая варежка, зацепившаяся за сук дерева, стала импровизированным маяком, ведущим к одной из ключевых исторических достопримечательностей Звенигорода. Как рассказала REGIONS автор снимка Евгения Шевнина, снегопад засыпал дорожки, и сейчас добраться до края возвышенности трудно — повсюду сугробы и завалы.

По словам фотографа, перчатка, подвешенная на ветку дерева в виде указателя, как бы пригласила пройти к самому близкому месту любования Саввино-Сторожевским монастырем, к самому краю возвышенности.

«Было непросто сделать снимки, потому что так намело, что тропинок не видно, их просто нет», — добавила фотограф.

В то время как туристы ориентируются на варежку, чтобы запечатлеть панораму обители, сама обитель готовится к серьезным переменам. В 2026 году в Саввино-Сторожевом монастыре запланированы масштабные реставрационные работы. В первую очередь реставрация коснется звонницы XVII века — символа обители и города. По словам казначея монастыря иеромонаха Серафима, выявлена проблема с фундаментом: древние деревянные сваи истлели, поэтому при ремонте применят современные методы консервации и усиления.

Также обновлению подлежат Трапезная и Церковь Преображения, возведенные преподобным Саввой еще в 1398 году. Таким образом, пока одна варежка указывает путь к святыне сквозь февральские сугробы, другая — рука реставраторов — уже тянется к ней, чтобы сохранить древние стены для будущих поколений. А туристам, прежде чем отправиться на Мясину гору за видовыми снимками, теперь стоит захватить с собой не только фотоаппарат, но и теплые перчатки — чтобы не оставлять их в качестве навигационных знаков.

