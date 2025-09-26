Руководитель автосервиса рассказал, как выбрать зимнюю резину и сэкономить

Правильный выбор зимних шин напрямую влияет на безопасность вождения в холодный сезон, при этом грамотный подход позволяет оптимизировать расходы. Руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев в интервью агентству « Прайм » рассказал о ключевых критериях выбора резины.

Эксперт напомнил о существовании трех сегментов шин: премиум, среднего и эконом-класса. Для стандартных условий эксплуатации он рекомендовал выбирать продукты среднего ценового сегмента. Резина премиум-класса, по его словам, необходима лишь в особых случаях. Шины эконом-категории, включая качественные китайские бренды, также могут быть вариантом, однако их характеристики уступают более дорогим аналогам, что требует корректировки манеры вождения зимой.

Погуляев предостерег от покупки залежавшихся на складах шин покинувших российский рынок производителей, таких как Michelin, Bridgestone или Continental, даже при наличии скидок. Вероятно, такая резина была выпущена два-три года назад. Из-за срока годности эксплуатировать ее можно меньше, так что экономия теряет смысл, пояснил специалист.

Также он рекомендовал отказаться от приобретения бывших в употреблении шин, поскольку на них могут присутствовать скрытые повреждения, сокращающие срок службы и создающие угрозу безопасности. Наиболее верным решением Погуляев назвал выбор самого качественного бренда из доступных по бюджету и совершение покупки в проверенных шинных центрах.

