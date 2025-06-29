Руководитель Norsk Tipping ушла в отставку после неудачной лотереи

В результате инцидента с неверным расчетом призовых выплат в лотерее, когда тысячи жителей Норвегии были введены в заблуждение уведомлениями о выигрышах, в десятки тысяч раз превосходящих реальные, руководительница государственной лотерейной организации Norsk Tipping, Тунье Сагстюэн, подала в отставку. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

По информации NRK, 27 июня множество норвежцев получили ошибочные сообщения о выигрышах в «Евроджекпот», где суммы призов были завышены в 10 000 раз. Впоследствии Norsk Tipping признала, что причиной произошедшего стал человеческий фактор.

Как объяснили в компании, сбой произошел из-за ошибки при конвертации валют: Norsk Tipping получает призовые выплаты из Германии в евро, которые затем конвертируются в норвежские кроны.

NRK сообщает, что в данном случае сумма призов была умножена на 100 вместо деления на 100, и многие норвежцы, получив уведомления, преждевременно «начали праздновать большие выигрыши», пока не выяснилось, что это ошибка.

Подчеркивается, что Сагстюэн приняла решение об отставке самостоятельно, и оно было единогласно одобрено советом директоров компании. По данным NRK, Сагстюэн работала в Norsk Tipping с 2014 года, а на должность генерального директора была назначена в 2023 году.

Ранее сообщалось, что житель Тамбовской области сыграл в «Спортлото» и выиграл 307 млн руб.