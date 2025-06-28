Житель Тамбовской области сыграл в «Спортлото» и выиграл 307 млн рублей

Участник лотереи Спортлото», купивший билет в Тамбовской области, выиграл 307 млн руб. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от компании «Столото», крупнейшего распространителя лотерейных билетов в России.

В субботу, 28 июня, состоялся розыгрыш 10854-го тиража лотереи «Спортлото». Главный выигрыш тиража «4 из 20» составил чуть более 307 млн руб. Его выиграл житель Тамбовской области.

«Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что победитель купил билет за 400 рублей», — указали журналистам.

Для победы в лотерее необходимо было угадать по четыре верных числа из 20 в каждом из двух полей билета. Такой крупный выигрыш стал шестым по величине для розыгрыша «4 из 20» в «Спортлото».

Ранее сообщалось, что житель Челябинской области выиграл 100 млн руб. в лотерее «Мечталлион». Он выиграл суперприз в розыгрыше №143, который приурочили к Дню России. Общая сумма выигрышей в этом тираже составила порядка 162,5 млн руб.