Руководитель парка «Патриот» попытается обжаловать свой арест

Руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов подал апелляционную жалобу на постановление о своем аресте в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает ТАСС .

Ахмедов собирается обжаловать решение о своем аресте до 21 сентября, говорится в сообщении 235-го гарнизонного военного суда. Соответствующая апелляционная жалоба получена, дата заседания пока не назначена.

Согласно материалам следствия, глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, а также генерал-майор Владимир Шестеров проходят фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Их подозревают в хищении средств госбюджета, выделенных на обеспечение работы парка и выставочного центра.

Ранее сообщалось, что следователи допросили сотрудников парка «Патриот» в ходе установления обстоятельств хищения денежных средств. Кроме того, была изъята соответствующая документация.