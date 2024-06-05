Руководитель Центра медиации Подмосковья поделилась опытом на конференции в республике Беларусь

Подмосковный Центр медиации поделился опытом на международной конференции под названием «Адвокатская деятельность в Российской Федерации и республике Беларусь. Международные принципы и стандарты. Пути взаимодействия». Об этом рассказали в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Отмечается, что данная конференция организована Белорусской республиканской коллегии адвокатов, Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации, Адвокатской палатой Московской области и Международным Союзом (Содружеством) адвокатов.

А наш регион представляли президент Международного Союза (Содружества) адвокатов, президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов и руководитель Центра медиации Московской области Мария Светлова.

Девушка рассказала, как в регионе выстроена работа института по досудебному урегулированию споров и поделилась опытом взаимодействия с Нотариальной палатой, Федеральной службой судебных приставов, администрациями городских округов. Центр, созданный по инициативе бизнес-омбудсмена Владимира Головнева в 2019 году, успешно зарекомендовал себя в предпринимательском сообществе. За время его существования рассмотрено уже порядка трех тысяч обращений.

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