Директор полтавского учебного центра Игорь Мацюк объяснил недостатком времени гибель 53 украинских военных при ракетном ударе, который был нанесен ВС РФ 3 сентября. Свое мнение он выразил в беседе с NYT.

В беседе с американским СМИ спикер уточнил, что между ракетными ударами у солдат и курсантов было слишком мало времени, чтобы добраться до бомбоубежища.

«Те, кто находился в классах рядом с убежищем и сумел быстро добраться туда, выжили», — сказал он.

При этом от не подтвердил сведения о том, что ракеты ударили по центру во время построения. Ранее об этом сказала зампредседателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны Марьяна Безуглая. С его слов, под ударом оказались бойцы 128-й бригады вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось о том, что СК возбудил уголовное дело по факту появившихся в интернете записей, на которых украинские военные издеваются над российскими солдатами.