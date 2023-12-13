Руководитель украинского департамента, закупившего испорченные сухпайки, оказался под следствием

На Украине начали расследование из-за закупки департаментом ресурсного обеспечения испорченных сухпайков для военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости .

Испорченные сухпайки поставили в 2022 году, при этом качество закупленного товара никто не проверил. Сейчас департамент расформировывают, а его руководитель, имя которого не называют, находится под следствием. Партия испорченных пайков была изъята. В наборе оказались повреждены упаковки джема, при этом сроки годности у содержимого пайков правильные.

Теперь обязанности департамента распределят между несколькими другими ведомствами, чтобы избежать коррупции.