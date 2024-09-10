Руководителя территориального следственного отдела СК РФ в Пермском крае убили топором

Глава Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета Евгений Середкин скончался в квартире от травм, нанесенных топором. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства.

По словам осведомленного источника, в совершении этого преступления подозревается сожитель бывшей жены Середкина. Его уже задержали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

По предварительной информации, оно могло произойти на почве ревности. Другие детали преступления до сих пор устанавливаются.

Известно, что Евгений Середкин стал главой Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю в прошлом году.

Ранее в Приморье задержали двоих подозреваемых в убийстве, совершенном четверть века назад. Долгое время жертва считалась без вести пропавшей.