Враг в лице «Рэмбо»: в Госдуме возмутились образом советских солдат в американских фильмах

Российские онлайн-кинотеатры нужно штрафовать из-за размещения фильмов, содержащих сцены с высмеиванием советских солдат. С таким призывом выступил депутат Государственной думы РФ Евгений Марченко на заседании комитета ГД по защите семьи.

В качестве главного примера парламентарий привел культовую серию боевиков о Джоне Рэмбо. Депутат заявил, что в этих фильмах «наших доблестных военных выставляют не в самом лучшем свете», тогда как американские солдаты изображены героями.

Также Марченко обратил внимание на зарубежные фильмы о «русской мафии», в которых, по его словам, россияне показаны «в качестве бандитов и пьяниц». Парламентарий назвал такой контент оскорбительным и предложил ввести для стриминговых сервисов суровые меры наказания.

«Считаю, что за такое нужно сразу штрафовать — например, на 3 млн руб. Мне, честно говоря, было неприятно это смотреть, потому что это оскорбительно», — сказал депутат.

В ответ на это представитель Министерства культуры РФ сообщила, что ведомство совместно с Роскомнадзором ведет постоянный мониторинг контента онлайн-платформ.

Основное внимание уделяется проверке наличия у размещаемых фильмов действующих прокатных удостоверений. В случаях, когда удостоверение отсутствует или аннулировано, РКН направляет предписания и принимает меры для удаления контента, добавила она.

Ранее депутат Государственной думы РФ Александр Толмачев сообщил, что нейросети будут выявлять и блокировать сервисы VPN.