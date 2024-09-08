Румыния подняла в воздух F-16 из-за появившегося со стороны Украины дрона

Ночью в воскресенье, 8 сентября, беспилотный летательный аппарат появился в воздушном пространстве Румынии со стороны Украины, а после отправился обратно. Об этом сообщает пресс-служба румынского Минобороны.

Уточняется, что после обнаружения объекта о нем оповестили жителей городов Тулча и Констанца, а в небо для наблюдения за обстановкой поднялись два истребителя F-16. С базы крылатые машины вылетели в 2.25, а обратно вернулись в 4.08.

«На основании имеющихся данных отмечена вероятность существования зоны поражения на территории страны, в ненаселенной местности, в окрестностях города Периправа», — сообщили в Минобороны.

МИД Румынии выступил с осуждением подобных действий и попросил Москву не совершать впредь подобных маневров, которые могут привести к «безответственной эскалации» в регионе. Там же сообщили, что союзники Румынии по НАТО были проинформированы о данном инциденте.

Ранее сообщалось о том, что российский истребитель Су-34 удачно атаковал украинские силы на территории Курской области. Удар пришелся по скоплению сил неприятеля.