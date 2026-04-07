«Рунет лег на два часа»: мощная DDoS-атака на «Ростелеком» отключила Steam и Discord по всей России

Примерно с 21:30 до 23:09 по Москве национальный сегмент интернета захлестнула волна сбоев. Пользователи массово жаловались на недоступность Steam, Discord и десятков других сервисов. Первыми тревогу забили клиенты «Ростелекома», но вскоре проблемы почувствовали жители десятков городов — от Москвы и Петербурга до Казани и Новосибирска. Об этом сообщает «РБК».

В Роскомнадзоре объяснили: причина — неисправность на магистральной сети оператора. Позже в «Ростелекоме» раскрыли детали: в компанию была направлена мощная DDoS-атака. Киберпреступники попытались парализовать работу инфраструктуры, но их действия оперативно нейтрализовали. Для отражения удара ввели фильтрацию входящего трафика, что временно ограничило доступ к некоторым ресурсам.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксировал всплеск обращений с 21:24 до 23:08. Судя по данным сервиса Detector404, за эти полтора часа поступило несколько тысяч жалоб. Пользователи не могли зайти в игровые платформы, мессенджеры и облачные сервисы. После 23:09 сеть «Ростелекома» заработала в штатном режиме.

