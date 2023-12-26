Рушан Аббясов присоединился к акции «Елка желаний»
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Муфтий Подмосковья Рушан Аббясов присоединился к всероссийской акции «Елка желаний». В ее рамках он снял с праздничного дерева шарик, на котором было написано новогоднее желание Виктории Рысковой из Мариуполя.
Девочке пятнадцать лет. Она рассказала, что с детства мечтает стать стоматологом. На Новый год жительница загадала желание о поездке на главную новогоднюю елку России в Москве.
«Новый год — время волшебства. Мне попалось желание Рысковой Виктории, которой пятнадцать лет. Она мечтает о поездке в Москву на главную елочку России. (…) Ну конечно же, осуществим мечту Виктории и организуем ей поездку на главную елку нашей столицы, Кремлевскую елку», - сказал Аббясов.
Ранее в акции принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он исполнит новогодние желания троих маленьких жителей региона.