Рушан Аббясов присоединился к акции «Елка желаний»

«Новый год — время волшебства. Мне попалось желание Рысковой Виктории, которой пятнадцать лет. Она мечтает о поездке в Москву на главную елочку России. (…) Ну конечно же, осуществим мечту Виктории и организуем ей поездку на главную елку нашей столицы, Кремлевскую елку», - сказал Аббясов.