«Русклимат» добился отмены охраны товарного знака Ericsson

12 марта Роспатент зарегистрировал торговую марку Ericsson за российской компанией «Р-Климат» («Русклимат»), специализирующейся на производстве кондиционеров. Регистрация распространяется на одежду, обувь и головные уборы, сообщил «Коммерсантъ»

Недавно «Русклимат» через суд добился прекращения действия правовой защиты товарного знака шведской Telefonaktiebolaget LM Ericsson, аргументируя это тем, что в период с 2021 по 2024 год климатическое оборудование под брендом Ericsson в Россию не импортировалось.

Представители Ericsson подтвердили факт судебного разбирательства, но воздержались от дальнейших комментариев.

Павел Симонов, директор по правовым вопросам «Русклимата», сообщил, что регистрация товарного знака Ericsson осуществляется в интересах иностранного партнера из дружественной страны.

Подробности соглашения не разглашаются. Заявка на регистрацию товарного знака для бытовой техники также находится на рассмотрении в Роспатенте.

«Русклимат» является ведущим игроком на российском рынке климатической техники, производя кондиционеры под марками Ballu, RoyalClima и RoyalThermo.

Аналитики полагают, что в случае появления кондиционеров Ericsson, их реализация будет осуществляться через дистрибьюторскую сеть «Русклимата», контролирующую половину рынка. Производство продукции локализовано на китайских заводах, а ее появление в России ожидается в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что российские IT-компании попросили правительство о поддержке в случае возвращения фирм с Запада.