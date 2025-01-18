Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести правовую экспертизу заявлений австрийского политика, главы дома Габсбургов Карла фон Габсбурга. Причиной для этого послужили высказывания Габсбурга, в которых он призывает к уничтожению Российской Федерации. Об этом сообщила в своем аккаунте в соцсетях пресс-служба ведомства.

В последнее время в средствах массовой информации активно обсуждается заявление одного из политиков Австрии, который предложил предпринять меры, которые могут привести к нарушению границ Российской Федерации и свержению действующей российской власти во главе с президентом Владимиром Путиным.

"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европа не поняла сигнала, который президент РФ Владимир Путин отправил им, испытав новейшую ракетную систему «Орешник». Такое заявление во время презентации книги «Реквием по Европе», которая состоялась в Санкт-Петербурге, сделала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.