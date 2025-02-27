Русская фигуристка стала жертвой шантажа из-за интимного снимка

Фигуристка из Москвы Екатерина Куракова, выступающая за Польшу, стала жертвой шантажа со стороны фотографа. Он угрожал слить в Сеть ее откровенный снимок, сообщает «Спорт24».

Фигуристка заявила, что фотограф влез в ее личную жизнь и попытался ее испортить. Сам мужчина якобы из Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG). Он прислал спортсменке обработанный снимок: на нем Куракова стоит в пируэте с обнаженной грудью. Хотя снимок является подделкой, ситуация стала оскорбительной для фигуристки.

В FFSG шокированы историей. Они поддержали Куракову, а также обратились в национальную прокуратуру. Там напомнили, что публикация изображения сексуального характера уголовно наказуемо, но фотографа это не слишком смутило.

Напомним, что Куракова сменила спортивное гражданство в 2017 году. Трехкратная чемпионка выступает за Польшу, в 2022 году она заняла пятое место на ЧП в Европе.

Ранее сообщалось, что испанская фигуристка получила шесть лет дисквалификации за допинг.