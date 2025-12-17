«Ем с китайцами»: королеву красоты Финляндии лишили титула за расистский жест

Сара Дзафце лишилась титула «Мисс Финляндия» после публикации фотографии с расистским жестом. Организаторы конкурса сочли ее действия несовместимыми с ролью представителя страны. Об этом сообщает BBC News.

Поводом для жесткого решения стало фото, где Дзафце пальцами оттягивала уголки глаз, имитируя азиатскую внешность, с подписью «ем с китайцами». Публикация вызвала волну возмущения в Азии и Европе. Девушка пыталась оправдаться, ссылаясь на головную боль, но позже принесла извинения вместе с организаторами.

Однако скандал вышел за рамки соцсетей. К обсуждению подключился премьер-министр Финляндии, публично осудивший жест. В финальном заявлении конкурса подчеркнули, что статус национального представителя налагает особую ответственность и действия Дзафце ей не соответствовали. Этот случай показал, как быстро личные поступки публичных фигур, особенно в цифровую эпоху, могут привести к серьезным карьерным последствиям.

