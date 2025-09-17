Военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции (СВО), распространили видео, где заявили о своей приверженности националистическим взглядам. Данное видео было обнародовано в телеграм-канале «Русской общины».

На видеоматериале запечатлены мужчины с оружием в руках. Один из них заявил, что они являются русскими патриотами и националистами, поскольку любят свой народ.

Со слов одного из участников, он и его сослуживцы участвуют в военных действиях с самого начала спецоперации. Он также отметил, что во время отпусков они принимают участие в рейдах, целью которых является защита семей от «диких орд мигрантов». Военнослужащие скандировали лозунг «Русская община — наша сила». Обстоятельства записи ролика остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга мигранты из трех стран устроили массовую драку.