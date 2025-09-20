Русская жительница Турции рассказала о реальной ситуации с пожарами в стране

Фото: [ Межрегиональные учения по тушению лесных пожаров в Тверской области/Медиасток.рф ]

Россиянка, проживающая в турецкой Аланье, рассказала об обстановке на фоне лесных пожаров в Турции. В интервью интернет-порталу MK.Ru она сообщила , что все очаги возгорания, включая опасный пожар вблизи отеля в Белейке, были оперативно ликвидированы.

По словам россиянки, угроза крупных пожаров миновала: службы потушили основные очаги, не дав огню распространиться на обширной территории.

Также женщина подтвердила, что эвакуацию в отелях действительно проводили. По словам россиянки, это стандартная процедура, предусмотренная турецким туристическим законодательством — при любой потенциальной опасности требуется немедленная эвакуация, без ожидания развития чрезвычайной ситуации. На данный момент все туристы уже вернулись в свои отели.

Основной причиной пожаров русская жительница Аланьи назвала аномальную жару и засуху. Температура днем достигает 35-37 градусов на солнце, а последний дождь прошел в апреле.

Несмотря на стабилизацию обстановки, пожарные службы продолжают круглосуточный мониторинг территории из-за высокой пожароопасности.

Ранее сообщалось, что россиян эвакуировали из отелей Антальи из-за лесных пожаров в регионе.