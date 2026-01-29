Русская зима стала главным трендом для арабских туристов

Он отметил, что, если раньше арабские туристы ассоциировались в основном с летним отдыхом, то теперь они все чаще едут в Россию за снегом и заснеженными пейзажами настоящей русской зимы, проявляя интерес и к глубинке.

По итогам 2025 года, рассказал Кодратьев, Россию посетили 5,4-5,5 млн иностранных туристов.

«В следующем году уже будет задача выйти на 6,5 млн, что укладывается в цель по достижению въезда 16 млн иностранных туристов в Россию и утроению экспорта туристических услуг к 2030 году. Эту задачу поставил нам президент страны», — подчеркнул он.

Представитель ведомства напомнил, что у РФ подписаны безвизовые соглашения с Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Отмена групповых виз для Китая, добавил он, уже привела к заметному увеличению бронирований.

По словам Кондратьева, китайские гости становятся моложе и требовательнее, проявляя повышенный интерес к экстремальным и экзотическим направлениям, таким как Арктика. Европейские туристы, несмотря на сложную международную обстановку, продолжают приезжать в Россию, но в основном индивидуально.

Для повышения удобства гостей, рассказал представитель Минэкономразвития, решаются инфраструктурные проблемы. В частности, создается специальный платежный инструмент для иностранных туристов с использованием технологии QR-кода. Кроме того, российским специалистом удалось решить проблему с обязательным «периодом охлаждения» при подключении к российской мобильной связи.

Ранее гражданин Финляндии отправился в Санкт-Петербург и не нашел последствий введенных против России санкций.