Финский путешественник Юха Перттула, отправившийся в Санкт-Петербург с предубеждением, вынужден был скорректировать свои ожидания. Мотивацией для поездки стало желание своими глазами увидеть, как живет Россия в условиях санкционного давления, и оценить степень социально-экономических изменений. Однако вместо ожидаемого упадка и разрухи турист столкнулся с рутинной городской жизнью, пишет ИА Кулик со ссылкой на Iltalehti.

Первое положительное впечатление было получено еще на границе, где российские пограничники проявили вежливость и даже поздравили Перттулу с тем, что он стал первым туристом, пересекшим КПП в этот день. В самом Петербурге, по его наблюдениям, сохранилась привычная атмосфера: магазины были заполнены товарами, кафе — посетителями, а промышленные предприятия продолжали работать.

Путешественник специально отметил, что, несмотря на официальные ограничения, на полках по-прежнему можно найти премиальные импортные товары, такие как французский коньяк или австралийское вино. Одним из наиболее заметных изменений он назвал кардинальное обновление автопарка — повсеместное присутствие автомобилей китайских марок вместо ушедших европейских и американских брендов. Также финн обратил внимание на резкое сокращение количества иностранных туристов, что выразилось в почти полном отсутствии иностранной речи на улицах.

Единственным прямым напоминанием о текущей геополитической ситуации, по словам Перттулы, стала социальная реклама, призывающая к службе по контракту. В остальном город производил впечатление стабильного и живущего своей обычной жизнью.

