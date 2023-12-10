Украинцам приходится не продолжать попытки контратаковать российские войска, а всецело сконцентрироваться на укреплении обороны, тотально экономя боеприпасы, жалуются в ВСУ.

На печальное положение дел в беседе с журналистами указал командующий сухопутными войсками Украины, генерал ВСУ Сырский. Он посетовал на в разы увечившийся напор российских войск по всей линии фронта в зоне СВО.

«Противник не прекращает наступательных действий по всей линии боевого соприкосновения», - цитирует Сырского УНИАН.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что очередная волна мобилизации остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО.

А офицер ВСУ Арти Грин констатировал, что Вооруженным силам Украины придется в любом случае оставить некоторые территории страны, в частности в Харьковской области, и начать отступать на запад.