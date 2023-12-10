Русские идут! — генерал ВСУ Сырский пожаловался на тяжелую ситуацию на фронте
Фото: [© РИА Новости]
Украинцам приходится не продолжать попытки контратаковать российские войска, а всецело сконцентрироваться на укреплении обороны, тотально экономя боеприпасы, жалуются в ВСУ.
На печальное положение дел в беседе с журналистами указал командующий сухопутными войсками Украины, генерал ВСУ Сырский. Он посетовал на в разы увечившийся напор российских войск по всей линии фронта в зоне СВО.
«Противник не прекращает наступательных действий по всей линии боевого соприкосновения», - цитирует Сырского УНИАН.
Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что очередная волна мобилизации остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО.
А офицер ВСУ Арти Грин констатировал, что Вооруженным силам Украины придется в любом случае оставить некоторые территории страны, в частности в Харьковской области, и начать отступать на запад.