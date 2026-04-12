«Русские люди очень добрые»: Москалькова раскрыла размер выплат спасенным украинцам

Граждане Украины, которых эвакуировали российские военные из зоны боевых действий, получили по 10 тысяч рублей. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, эвакуированные находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым, включая телефоны для связи с родственниками. Они также имеют право на свободное передвижение. Москалькова уточнила, что те, у кого есть документы и желание покинуть Россию, могут сделать это самостоятельно или обратиться за помощью к российским властям.

Омбудсмен добавила, что простые россияне тоже активно помогают спасенным.

«Наши русские люди, они же очень добрые, сердечные, они им тоже оказывают помощь», — добавила омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщала, что в декабре Вооруженные силы РФ спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины. Из них 17 уже вернулись домой, остальные остаются в пунктах временного размещения в России. При этом семь человек из числа спасенных хотели бы вернуться на родину, однако Киев, по словам омбудсмена, отказывается их принимать.

